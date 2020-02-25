شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يفقد العزم الايجابي-تحليل - 25-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس عزمه الإيجابي ليدفع به ذلك لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت مسجلا بذلك مستوى 142.62, لا تغيير على ترجيحنا الصاعد بثبات مستوى 142.05 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام التداولات الحالية لنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول 144.80 و 145.50 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.10 و 144.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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