شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتفاجأ بسلبية جديدة- تحليل - 25-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليجد نفسه مستقرا بشكل سلبي دون محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص استعادته للميل الرئيسي الهابط بوصوله حاليا نحو 119.90.

نشير إلى أن الثبات السلبي المتكرر دون مستوى 120.60 سيدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 119.50 وصولا نحو 118.45 خلال الفترة المتوسطة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.60 و 119.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الشرط