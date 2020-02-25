شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح والان نبدء بالتفاصيل
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.
وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1650.60 دولار.
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