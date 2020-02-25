شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: يجب على دول أوبك ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على أوبك ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا.

وقال الأمير عبد العزيز إنه يثق في أن كل عضو في مجموعة أوبك+ هو منتج نفط مسؤول ومتجاوب.