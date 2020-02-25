شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كارد: فيروس كورونا سيضر بنتائج الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة ماستر كارد إن من المرجح أن ينخفض صافى الإيرادات فى الربع الأول بما بين 2و3% بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الشركة أنها تتوقع الآن أن تنمو الإيرادات بنسبة بين 9 و 10% فى الربع الحالى مع تأثير الفيروس على السفر والتجارة الالكترونية عبر الحدود.

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وقالت شركة إصدار بطاقات الائتمان إنها تتوقع أن ينمو صافى الإيرادات على أساس سنوى فى العام الجارى عند الحد الأدنى لنطاق بين 13 و19%.