شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كارد: فيروس كورونا سيضر بنتائج الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة ماستر كارد إن من المرجح أن ينخفض صافى الإيرادات فى الربع الأول بما بين 2و3% بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الشركة أنها تتوقع الآن أن تنمو الإيرادات بنسبة بين 9 و 10% فى الربع الحالى مع تأثير الفيروس على السفر والتجارة الالكترونية عبر الحدود.
وقالت شركة إصدار بطاقات الائتمان إنها تتوقع أن ينمو صافى الإيرادات على أساس سنوى فى العام الجارى عند الحد الأدنى لنطاق بين 13 و19%.
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