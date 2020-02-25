شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% خاسرا 13.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2682.53 نقطة، بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 154.2 مليون سهم محققة ما قيمته 274.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2540 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 28 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.34%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.04%، فيما ارتفع قطاعى البنوك والاستثمار بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم سوق دبى المالى بنسبة 4.24%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.03%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 19.8 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذى وافق على تعيين ضاحى يوسف المنصورى كعضو فى مجلس الإدارة خلفا لعضو مجلس الإدارة المستقيل حمد عبد الله الماس، وانتخاب خليفة حسن على الحمادى بالتزكية نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

فيما أعلنت شركة الرمز كوربوريشن، عن تقدم الدكتور ناصر السعيدى باستقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق لأسباب شخصية.