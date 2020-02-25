شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لشهر مايو بخصم 0.10 دولار للبرميل عن العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت الفرق الرسمي في سعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر مايو بخصم 0.10 دولار للبرميل.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم مايو في نهاية مارس لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مايو.