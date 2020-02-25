شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تسعى لإطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى شركة أرامكو السعودية لإطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء حرق النفط في محطات توليد الكهرباء لديها.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي، إن أرامكو حفرت 150 بئرا منذ 2013 في حقل الجافورة للغاز الصخري لإعداد خطة التطوير، بحسب وكالة رويترز.

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ووافقت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماع عقد مؤخراً اجتماعاً برئاسة الأمير محمد بن سلمان على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه بالمملكة.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وتقدر احتياطيات الغاز في الجافورة، أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب في السعودية، بواقع 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.