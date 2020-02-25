شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك متماسك – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته فوق المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق 0.9836 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.9945.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.9775 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9760 والمقاومة 0.9870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد