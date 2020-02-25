شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 0.6600، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.6670، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.6560.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6570 والمقاومة 0.6640
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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