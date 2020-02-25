شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد ليختبر حاجز 56.00 دولار الآن، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مشارف مناطق التشبع في الشراء، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى القاع المسجّل مؤخراً عند 53.23 كمحطة رئيسية أولى. المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات دون مستوى 57.36. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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