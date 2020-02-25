شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد بعد الاقتراب من حاجز 50.00 دولار يوم أمس، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي شكل واضح، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 49.40، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون مستوى 53.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 52.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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