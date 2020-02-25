شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الدعم – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الفضة من حاجز 19.00 دولار يوم أمس، ويظهر ميلاً هابطاً ليصل إلى مشارف أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 18.38 بعد اختراقه مسبقاً، والذي يلتقي عنده المتوسط المتحرك 50 ليضيف مزيد من القوة إلى هذا الدعم، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 19.64.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.40 والمقاومة 18.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد