شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ تصحيحاً هابطاً – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بشكل ملحوظ بعد ملامسة مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليجري بعض التصحيح الهابط للارتفاع الأخير الذي بدأه من مناطق 1547.50، حيث يستقر السعر حول مستوى 23.6% فيبوناتشي عند 1655.90، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى لضمان عدم التعرض لمزيد من الضغط السلبي.

مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ ليدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1720.00، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1655.90 ثم 1635.20 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 1601.70 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1640.00 والمقاومة 1680.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي