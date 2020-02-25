شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ تصحيحاً هابطاً – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بشكل ملحوظ بعد ملامسة مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليجري بعض التصحيح الهابط للارتفاع الأخير الذي بدأه من مناطق 1547.50، حيث يستقر السعر حول مستوى 23.6% فيبوناتشي عند 1655.90، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى لضمان عدم التعرض لمزيد من الضغط السلبي.
مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ ليدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1720.00، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1655.90 ثم 1635.20 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 1601.70 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1640.00 والمقاومة 1680.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يبدأ تصحيحاً هابطاً – تحليل - 25-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.