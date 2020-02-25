شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 1.3285 ويستقر حولها، ويبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، بانتظار كسر مستوى 1.3241 لتأكيد فتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.3187 وتمتد إلى 1.3100.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 1.3285 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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