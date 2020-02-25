شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً قوياً لمستوى 111.30 ليبدأ تصحيحاً هابطاً للموجة الصاعدة الأخيرة، ومن جهة أخرى، يتجه السعر لزيارة دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة وذلك كتداول طبيعي بحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية بعد ملامسة مقاومة القناة المذكورة مؤخراً.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، وكسر مستوى 110.27 سيؤكد فتح الطريق أمام التوجه نحو 109.24 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 111.30 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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