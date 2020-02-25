شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني حول المتوسط المتحرك – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.2920، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي جيد ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الميل الهابط لتوجه نحو مستوى 1.2736 الذي يمثّل محطتنا التصحيحية التالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2970 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط