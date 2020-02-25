شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب حول مستوى 1.0860 ويحافظ على ثبات الإغلاق اليومي دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات السلبية للتوجه نحو أهدافنا التي تبدأ عند 1.0760 وتمتد إلى 1.0680.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.0860 والثبات فوقه سيفتح باب تحقيق مكاسب لحظية تبدأ أهدافها باختبار مناطق 1.1050.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0780 والمقاومة 1.0900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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