شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي ظلال تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا خارج الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والتي قد تجعله وباء عالمي.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.48% لتتداول حالياً عند 18.63$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.72$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.96$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 99.28 مقارنة بالافتتاحية عند 99.33.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل أيضا تسارع النمو إلى 2.8% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في ندوة كانساس سيتي العقارية، وقبل صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 132.6 مقابل 131.6 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي من لأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 10 مقابل 20 في كانون الثاني/يناير.

Advertisements

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسية النقدية في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية لسياسات الأعمال في واشنطون، ويأتي ذلك وسط التطلع للكشف بعد غد الخميس عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 2.2% مقابل 2.1% في الربع الرابع الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي فيروس كورونا وأن الفيروس ليس خارج السيطرة وبالأخص مع عدم ارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، موضحاً أنه من المبكر للغاية وصف انتشاره بأنه وباء عالمي، مؤكداً أنه من غير المناسب استخدام هذا الوصف حالياً وأنه يجب التركيز على حهود احتوائه وذلك على الرغم من احتمالية تحوله إلى وباء خطير.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس أفاد الخميس الماضي بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لقيام إيطاليا بإلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية بالإضافة لإغلاق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران وفي كوريا الجنوبية أغلقت شركة سامسونج إلكترونكس مصنع لها هناك بسبب انتشار الفيروس.

ونود الإشارة لكون مؤشرات الأسهم العالمية شهدت مطلع هذا الأسبوع خسائر موسعة مع تنامي المخاوف من انشار فيروس كورونا عالمياً وبالأخص عقب قيام كوريا الجنوبية برفع حالة التأهب لمواجهة الفيروس إلى "أعلى مستوى" بعد الارتفاع الأخير في عدد الحالات هناك وارتفاع الحالة المصابة في إيطاليا وإيران التي بها معظم الحالة المصابة في الشرق الأوسط ذلك بالإضافة لإعلان ثلاثة دول خليجية عن تسجيل أول حالات إصابة بالفيروس.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل إعلان الصين عن نحو 508 حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وأن هناك نحو 71 حالة وفاة إضافية اعتباراً من 24 من شباط/فبراير، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس القاتل في الصين نحو 77,658 حالة مؤكدة والوفيات نحو 2,663 حالة، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في إيطاليا التي أعلنت بدورها عن 130 حالة جديدة على الأقل.