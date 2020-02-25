شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أعوام أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ النصف الثاني من نيسان/أبريل 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.0860 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0854 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0868، بينما حقق الأدنى له عند 1.0845.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 0.1% في الربع الثالث الماضي، كما تظهر القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.4%، وقد توضح القراءة النهائية السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر استقرار النمو عند 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضعف فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا بحلول نهاية العام، موضحاً أن المفاوضات حول مناطق الصيد مع بريطانيا قد تكون معقدة للغاية، ومضيفاً أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتسم بالصعوبة الشديدة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ويحاول الحصول على مزايا الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ما يزيد من الضبابية حيال التوصل لاتفاق تجاري.

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وفي سياق أخر، نوه أيضا بالأمس وزير المالية الفرنسي برونو لومير بأن فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على القطاع السياحي في بلاده، موضحاً أن أعداد السياح انخفضت ما بين 30% إلى 40% من جراء انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع أفادته بأن ذلك التراجع سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، وبالأخص أن فرنسا تستضيف 2.7 مليون زائر صيني سنوياً إلى أن التوقعات تشير لتراجع هذا الرقم كثيراً هذا العام.

وبالنظر لإيطالياً ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، فقد أعلنت بالأمس عن أكثر من 130 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وجاء ذلك عقب إلغائها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية بسبب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس القاتل، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع إيقاف النمسا قطار قادم إليها من إيطاليا بسبب الاشتباه بأن اثنان من الركاب على متنه مصابين بالفيروس التاجي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل أيضا تسارع النمو إلى 2.8% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في ندوة كانساس سيتي العقارية، وقبل صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 132.6 مقابل 131.6 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي من لأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 10 مقابل 20 في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسية النقدية في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية لسياسات الأعمال في واشنطون، ويأتي ذلك وسط التطلع للكشف بعد غد الخميس عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 2.2% مقابل 2.1% في الربع الرابع.