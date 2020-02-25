شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام تيمكس للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 12 من شباط/فبراير وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 13 من هذا الشهر وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا خارج الصين والتي قد تجعله وباء عالمي.

وفي تمام الساعة 04:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.45% لتتداول عند مستويات 51.60$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.37$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 51.43$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.11% لتتداول عند 56.52$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 56.30$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.24 مقارنة بالافتتاحية عند 99.33، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.36.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل أيضا تسارع النمو إلى 2.8% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

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ويأتي ذلك قبل نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10 مقابل 20 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 132.6 مقابل 131.6 في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي فيروس كورونا وأن الفيروس ليس خارج السيطرة وبالأخص مع عدم ارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، موضحاً أنه من المبكر للغاية وصف انتشاره بأنه وباء عالمي، مؤكداً أنه من غير المناسب استخدام هذا الوصف حالياً وأنه يجب التركيز على حهود احتوائه وذلك على الرغم من احتمالية تحوله إلى وباء خطير.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس أفاد الخميس الماضي بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لقيام إيطاليا بإلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية بالإضافة لإغلاق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران وفي كوريا الجنوبية أغلقت شركة سامسونج إلكترونكس مصنع لها هناك بسبب انتشار الفيروس.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل إعلان الصين عن نحو 508 حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وأن هناك نحو 71 حالة وفاة إضافية اعتباراً من 24 من شباط/فبراير، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس القاتل في الصين نحو 77,658 حالة مؤكدة والوفيات نحو 2,663 حالة، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في إيطاليا التي أعلنت بدورها عن 130 حالة جديدة على الأقل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 679 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 21 من هذا الشهر، لتعكس ثالث ارتفع أسبوعي لها على التوالي والأعلى لها منذ 27 من كانون الأول/ديسمبر، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الشهر الجاري إلى مستويات 13 مليون برميل يومياً والتي بلغها لأول مرة مطلع العام.