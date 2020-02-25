شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو السعودية" تتوقع أثراً قصير الأجل لـ"كورونا" على طلب النفط والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن يكون تأثير فيروس كورونا على الطلب للنفط قصير الأجل وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.
وأضاف أمين الناصر أن "أرامكو" لم تسحب موظفيها من الصين وأن أطقم التسويق الرئيسية التابعة لها ظلت هناك لإدارة أنشطة الشركة، بحسب "وكالة رويترز".
وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بشكل حاد في ظل المخاوف المتصاعدة من انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول على مستوى العالم.
وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الإصابات إلى نحو ثمانين ألفاً، كما ظهرت عشرات الإصابات في كوريا الجنوبية وإيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو السعودية" تتوقع أثراً قصير الأجل لـ"كورونا" على طلب النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.