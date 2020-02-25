شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو السعودية" تتوقع أثراً قصير الأجل لـ"كورونا" على طلب النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن يكون تأثير فيروس كورونا على الطلب للنفط قصير الأجل وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.

وأضاف أمين الناصر أن "أرامكو" لم تسحب موظفيها من الصين وأن أطقم التسويق الرئيسية التابعة لها ظلت هناك لإدارة أنشطة الشركة، بحسب "وكالة رويترز".

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بشكل حاد في ظل المخاوف المتصاعدة من انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول على مستوى العالم.

وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الإصابات إلى نحو ثمانين ألفاً، كما ظهرت عشرات الإصابات في كوريا الجنوبية وإيطاليا.