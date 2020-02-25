شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ هيئة الاتصالات السعودية: اتفاقية النطاق العريض سيؤدي إلى حدوث قفزة نوعية بالقطاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن إطلاق اتفاقية النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة، سيؤدي إلى حدوث قفزة نوعية بالقطاع.

وأوضح محمد التميمي، أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة بالمملكة، وتشجيع الاستثمار بها، ورفع مستوى التكامل بين الشركات والتنافسية بينهم، بحسب "العربية".

وأطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس، اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة.

وستمكن الاتفاقية شركات الاتصالات الست (الاتصالات السعودية ، وموبايلي، وزين السعودية، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات) بفتح المجال بين بعضها وإتاحة استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابت (الألياف الضوئية) التابعة لمختلف الشركات.