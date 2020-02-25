شكرا لقرائتكم خبر عن " نيكي" يهوي 4.49% في بداية التعامل والان نبدء بالتفاصيل

سجل المؤشر نيكي القياسي هبوطا قويا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. ونزل نيكي 4.49 في المئة مسجلا 22337.69 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.20 في المئة ليصل إلى 1603.64 نقطة.

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