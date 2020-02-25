شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أكثر من عقد من الزمن أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 0.6619، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6604، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6621، بينما حقق الأدنى له عند 0.6600.

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هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل أيضا تسارع النمو إلى 2.8% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في ندوة كانساس سيتي العقارية، وقبل صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 132.6 مقابل 131.6 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي من لأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 20 مقابل 10 في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسية النقدية في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية لسياسات الأعمال في واشنطون، ويأتي ذلك وسط التطلع للكشف بعد غد الخميس عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 2.2% مقابل 2.1% في الربع الرابع الماضي.