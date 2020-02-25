شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع ينخفض بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.80% بما يعادل -0.46 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، امام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 11.08، طيلة ثبات المقاومة 12.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.08 ومستوى المقاومة 12.30.