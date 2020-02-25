شكرا لقرائتكم خبر عن سابك وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سابك (2010) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.02% بما يعادل -3.40 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 78.17، بشرط ثبات المقاومة 84.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 78.17 ومستوى المقاومة 84.60.
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