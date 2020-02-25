شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسمنت حائل (3001) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.55% بما يعادل -0.66 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى احتمالية عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.00، ليستهدف مستوى المقاومة العنيد 14.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 14.50.