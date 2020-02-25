شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.03% بما يعادل -0.34 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم 7.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.79 ومستوى المقاومة 8.50.