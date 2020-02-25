شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم السعودي الفرنسي (1050) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم مستوى الدعم 33.48، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 27.20 إلى 43.65)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 33.48، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 30.72 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.40 ومستوى المقاومة 34.00.