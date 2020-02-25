شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عطاء (4292) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.91% بما يعادل 0.75 نقطة، في جلسة اتسمت بالتذبذب، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.91، ليستهدف مستوى المقاومة 42.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.91 ومستوى المقاومة 42.04.