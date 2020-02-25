شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يقترب من دعم محوري – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العالمية (8280) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -6.42% بما يعادل -1.16 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه البيعي الواضح بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 18.30، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.32 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.32 ومستوى المقاومة 18.30.