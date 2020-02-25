شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 6730 نقطة، مسجلا بذلك أدني مستوى في شهر ونصف، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط به لمستوى الدعم 6650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,647 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,810 نقطة