شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر امس الاثنين لينهي تداولاته عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 9770 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع إمكانية تراجع المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 9650 نقطة كمستوى أول ثم 9450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,710 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,831 نقطة