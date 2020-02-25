شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم سريعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 53 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة 55 فلس، حيث اغلق عند مستوى 48٫50 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى أول ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47 بينما مستوى المقاومة هو 51.2 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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