شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم سريعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 53 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة 55 فلس، حيث اغلق عند مستوى 48٫50 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى أول ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47 بينما مستوى المقاومة هو 51.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط