الاقتصاد

شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 25-02-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم سريعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 53 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة 55 فلس، حيث اغلق عند مستوى 48٫50 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى أول ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47 بينما مستوى المقاومة هو 51.2 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 25-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا