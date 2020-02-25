شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي،حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 43 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 32 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.4 بينما مستوى المقاومة هو 41.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط