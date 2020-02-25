شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2٫29 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي،مقتربا بذلك من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 2 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.18 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط