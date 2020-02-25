شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في مواصلة ارتفاعه والذي بداه مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1٫28 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما اخترق السهم مستوى الدعم الهام عند 1٫30 ريال، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫32 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.27 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.29 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط