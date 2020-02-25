شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 4٫587 ريال، مما يعكس الضغوط البيعية التي يتعرض لها السهم في الأجل القصير، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 5 ريال، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 4٫50 ريال كمستوى أول ثم 4 ريال كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط