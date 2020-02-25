شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫551 ريال،مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 0٫60 ريال كمستوى أول ثم 0٫65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0٫52 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.53 وبين مستوى المقاومة هو 0.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد