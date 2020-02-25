شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «الغرفة»: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء رعاية وتشريف صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال، الذي تنظمه الغرفة مساء اليوم الثلاثاء 25/‏02/‏2020هـ الموافق 30 جمادى الثاني 1441، بمشاركة ممثلي منشآت القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال بالأحساء ومسؤولي الأجهزة والهيئات الحكومية والإعلاميين بالأحساء، وقال رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف العرفج: «لا شك أن تشريف سمو محافظ الأحساء الحفل هذا العام، تأكيد من سموه على دعم النشاطات والفعاليات الهادفة إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال والمسؤولين الحكوميين وهيئات المجتمع المحلي لتبادل الآراء والأفكار حول الاهتمامات والقضايا والتطلعات الاقتصادية والتنموية في ظل رؤية المملكة 2030 والدور المتنامي لقطاع الأعمال».

دعم ومتابعة

وأوضح نائب رئيس الغرفة عبدالعزيز الموسى أن الحفل السنوي الذي دأبت الغرفة على إقامته كل عام يعني الشيء الكثير لمشتركي الغرفة ومجتمع الأعمال، لما له من أهمية في تعزيز روابط الأسرة الواحدة في المجتمع، وأبان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لؤي الصالح أن هذا العام سيشهد حفلًا متميزًا يواكب تسجيل الأحساء لعدد من الاستحقاقات والإنجازات المهمة، مثمنًا جهود ودعم ومتابعة سمو محافظ الأحساء لهذه النجاحات، وأكد مستشار غرفة الأحساء عبدالله النشوان أن نسخة هذا العام من الحفل السنوي ستشهد أجواءً متميزة، ويدشن سمو محافظ الأحساء مشاريع ومبادرات تنموية مجتمعية مهمة للأحساء.

اقتراحات ومبادرات

وأشادت عضو مجلس الإدارة لطيفة العفالق برعاية سمو المحافظ للحفل، مبينة أنه يمثل فرصة سانحة للتواصل والتعاون وتبادل الآراء والأفكار وبحث الاقتراحات والمبادرات لدعم نشاطات وبرامج الغرفة وخدمة وتنمية المجتمع والاقتصاد المحلي.

ورفع عضو مجلس الإدارة م. خالد الصالح أسمى آيات الشكر والتقدير للرعاية الكريمة من لدن سمو الأمير بدر بن جلوي لتشريفه الكريم الحفل، وكذلك الدعم والتشجيع والمتابعة التي تجدها الغرفة من سموه في كافة نشاطاتها ومبادراتها وفعالياتها المختلفة.

نمو وتطور

وأكد عضو مجلس الإدارة يوسف الطريفي أن رعاية سمو الأمير الحفل السنوي تعد دعمًا معنويًا لجميع قطاعات الأعمال وتأكيدًا على دورها في تنمية وخدمة المجتمع والاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن نمو وتطور الأعمال والقطاع الخاص لم يكن يتحقق لولا الله ثم الدعم المباشر من حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-.

ومن جهته، بيّن عضو مجلس الإدارة أحمد الراشد أن مناسبة حفل الاستقبال السنوي هي قمة احتفالات الغرفة التي يسعى رجال الأعمال إلى عدم تفويت فرصة حضورها مهما كانت مشاغلهم لأهميتها وخصوصيتها وما تحظى به من تشريف سمو محافظ الأحساء.

إنجازات واستحقاقات

وأشار عضو مجلس الإدارة محمد العفالق إلى أن تشريف سمو محافظ الحفل السنوي للغرفة هي رسالة لمجتمع الأعمال بالأحساء لمضاعفة جهوده، وبذل مبادراته من أجل تعزيز فرص الاستفادة من إنجازات واستحقاقات واحة الأحساء العالمية والعربية التي حققتها خلال الفترة الأخيرة.

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إضافة حقيقية

ولفت عضو مجلس الإدارة عماد الغدير إلى أن الأحساء تعيش -بفضل الله وتوفيقه ثم دعم وعناية سمو أمير الشرقية ومتابعة واهتمام سمو محافظ الأحساء- سلسلة من الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي نتطلع جميعًا للاستفادة منها، لذلك نأمل أن تكون مناسبة الحفل السنوي للغرفة هذا العام إضافة حقيقية لدعم وبلورة هذه النجاحات في مبادرات ومشاريع تنموية جديدة.

علاقات وخبرات

وقال عضو مجلس الإدارة مشاري الجبر: «إن الحفل السنوي يمثل فرصة ممتازة لاستنفار وحفز طاقات مجتمع الأعمال للمساهمة في عملية التنمية وبناء مجتمع تجاري وصناعي مترابط يوطد العلاقات الاجتماعية، وينقل الخبرات وتبادل المصالح بين رجال الأعمال ويعزز الطموح لبناء المستقبل ودعم أجيال شباب الأعمال».

تفاعل وتلاحم

وبيّن عضو مجلس الإدارة فهد بوخمسين أن التشريف الكريم من سمو محافظ الأحساء الحفل السنوي للغرفة، تحاكي اهتمام وعناية ودعم ولاة الأمر -حفظهم الله- لكافة صور التفاعل والتلاحم التي تشجع وتحفّز قطاع الأعمال لتقديم كل ما من شأنه تنمية وتطور القطاع الخاص، وتعزيز أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي.

تنمية المجتمع

وأكدت عضو مجلس الإدارة إلهام اليوسف أن تشريف سمو الأمير بدر بن جلوي لمناسبة حفل الاستقبال السنوي للغرفة تُعد تكريمًا لرجال وسيدات الأعمال، الذين يكنون لسموه الكريم كل الحب والتقدير ويثمنون جهوده المباركة ومبادراته القيمة التي يطلقها سنويًا وينتج عنها برامج وأعمال لخدمة وتنمية المجتمع.

تبادل الأفكار

من ناحيته، قال أمين عام الغرفة د. إبراهيم المبارك: «إن مناسبة حفل الاستقبال السنوي للغرفة تُعد مناسبة غالية علينا جميعًا لا سيما أنها بتشريف صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، حيث اعتاد رجال الأعمال على مثل هذه اللقاءات الطيبة مع سموه الكريم لتبادل الأفكار والآراء وإطلاق المبادرات التي تعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطن».