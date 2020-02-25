شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن جلوي يشرف حفل الاستقبال السنوي لغرفة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تُنظّم غرفة الأحساء حفل الاستقبال السنوي، مساء اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق الأحساء، بحضور رجال وسيدات الأعمال ومشاركة مسؤولي الأجهزة الحكومية والإعلاميين، بتشريف وحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء.

ويشهد برنامج الحفل تكريم شركاء ورعاة وداعمي فعاليات وبرامج الغرفة، وإعلان وتكريم الفائزين في مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير في دورتها العاشرة، بالتعاون مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، ضمن فئتيها التصوير الضوئي والأفلام القصيرة في محورها المجتمعي النابض لهذا العام «حياة مُلهمة»، الذي يوثّق صور الإرادة والعزيمة والإبداع والابتكار لذوي الإعاقة في مواجهة تحديات الحياة وبعث الأمل.