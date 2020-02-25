شكرا لقرائتكم خبر عن «اكتفاء» يدعم 750 عقدا للمشتريات الحكومية بـ100 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

التغلب على 70 % من معوقات المصدرين

أكد مختصون ومسؤولون أن برنامج «اكتفاء» أسهم في نحو 750 عقدا بقيمة 100 مليار دولار، وعزز إستراتيجية التوطين، التي ارتفعت بنسبة 50%، منها 75% نساء، مما يدعم المحتوى المحلي، المتوقع أن يصل إلى 70% في العام المقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، صباح أمس الإثنين، المنتدى والمعرض الخامس لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء»، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية.

وقال المختصون في جلسات المنتدى: إن البرنامج أسهم في تطوير المحتوى المحلي، فضلا عن وجود بعض الكوادر والمواهب التي طورت عمل البرنامج، التي أفرزتها الأكاديميات التي دشنتها الشركة بالتعاون مع الهيئات الحكومية المختلفة، إلا أن الأمر بحاجة إلى تطوير لتقديم كوادر مؤهلة لتلك الصناعة، خاصة مع وجود العديد من التحديات، لافتين إلى وجود نحو 107 فرص للشركات منها 40 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان: «دعم النمو الصناعي والتنوع»، أكد نائب رئيس أول لخدمات التقنية في أرامكو م. أحمد السعدي أن الشركة تسعى للتوطين منذ 80 عاما، والتركيز على المنتج المحلي، وهو ما تكلل ببرنامج «اكتفاء»، مشيرا إلى أن الشركة سعت إلى إعادة توطين المحتوى بالتواصل مع الموردين، وفي 2015 أصبح الموردون شركاء في العملية.

وأضاف: إن الشركة طورت برنامج «اكتفاء» لمعالجة التحديات، وأعدنا صياغته بالاتفاق مع الشركاء والموردين، مشيرا إلى أن الموردين الكبار يسعون للوصول إلى الشركات الصغيرة.

وأشار إلى أن البرنامج واجه أربعة تحديات وهي إستراتيجية التوطين التي ما زالت في مرحلة التشكل، وتحديد أولويات السوق المحلي، التي استلزمت بعض المبادرات للمشغلين المختلفين والشركات، إضافة إلى أن الحوافز التي كانت تقدمها الحكومة ليست واضحة أو كافية لبعض الموردين، إضافة إلى الكوادر البشرية.

وأوضح أن البرنامج أسهم في تطوير المحتوى المحلي، فضلا عن وجود بعض الكوادر والمواهب التي طورت عمل البرنامج، والتي أفرزتها الأكاديميات التي دشنتها الشركة والتعاون مع الهيئات الحكومية المختلفة، إلا أن الأمر بحاجة إلى تطوير لتقديم كوادر مؤهلة لتلك الصناعة.

وأشار إلى أن تعزيز الثروة الصناعية يؤدي إلى تحسين أداء النفط والغاز وسيتجاوزهما مما يوفر فرصا في عدة مجالات ويمنح قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، لا سيما مع وجود فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى وجود 107 فرص منها 40 للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن برنامج اكتفاء يسعى إلى زيادة الحوافز في المناطق الصناعية المجانية لتعزيز الاستثمار بها.

وأكد نائب وزير الصناعة أسامة الزامل أن الحكومة تركز على 5 إستراتيجيات لتمكين أي مشروع، وهي توفير البنية التحتية المطلوبة وأن تكون متاحة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية، ووضع الإطار القانوني والسياسات التي تمكن هؤلاء المستثمرين من العمل بطريقة واضحة، إضافة إلى تنفيذ إستراتيجية إنفاذ القانون، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص بهدف استقطابه، ودور إستراتيجية النمو من وجهة نظر المستثمر التي تشمل المصنع والمحتوى المحلي والصادرات.

وأضاف الزامل: إن تلك الأمور تسهم في بناء بيئة صناعية مستدامة وتحقيق الرؤية، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك ستة ممكنات و5 ميزات تنافسية منها سعر الطاقة وتوافرها.

وأفاد الأمين العام لهيئة الصادرات، صالح السلمي، بأن بنك الصادرات يعتمد على الاحتياجات الفعلية ويحدد الفجوات في تمويل المصدرين خاصة بعد رؤية 2030، فيما يستهدف أن يصل إلى 50% من الصادرات غير النفطية لتصبح أساسية تسهم في الناتج المحلي.

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وأضاف إن بنك الصادرات يدعم الموردين والمصدرين لملء تلك الفجوات، خاصة أن الهيئة تقدم الكثير من الخدمات للمصدرين وبيانات ودراسات وتحديد نوعية السوق واحتياجاته وكيفية التصدير، مشيرا إلى أن الهيئة تعاونت مع المصدرين لدعم منتجاتهم بالعديد من الجوانب سواء من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات الدولية، ودائما ما يواجه المصدرون تحديات سواء كانت مع بعض الهيئات الحكومية أو بعض الأسواق الخارجية لذلك تم دعمهم وتسجيل نحو 250 تحديا، 70% منها تم التغلب عليها، إضافة إلى مساعدة المصدرين من خلال تقديم التدريب والمساندة على التجارة الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة المحتوى المحلي وهيئة المشتريات الحكومية م. غسان الشبل: إن الإنفاق الحكومي هو المحرك الأساسي للاقتصاد، ويلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تنويع الاقتصاد هو إحدى الركائز الأساسية في رؤية 2030.

ولفت إلى أن تأسيس القدرات يأتي بتكلفة إضافية وبعبء إضافي، ومع ذلك على المدار البعيد هناك مزايا كبيرة سوف يتم جنيها من هذا الأمر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية.

وقال إن هناك معيارين في المنتجات المحلية، يتم تنفيذهما على الرغم من حجم العرض، أولا العرض الخاص بالمحتوى المحلي، والعنصر الثاني هو عبارة عن قائمة إلزامية من المنتجات بناء على معايير معينة، خاصة أن المنتجات المدرجة في هذه القائمة الإلزامية تعتبر واجبة لكافة العقود الحكومية، وهذا الأمر يوفر دعما للمنتجين المحليين.

من جانبه لفت محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة م. صالح الرشيد إلى أنهم يعملون لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشركات القادمة من الخارج لتبني مصانعها، مشيرا إلى أنهم يمكنون المستثمرين من خلال ثلاثة جوانب:، الأول هو الحصول على التمويل، وبعد ذلك الوصول إلى السوق، والثالث هو جعل أعمالهم أسهل.

وأوضح أن هناك ثلاثة برامج فيما يتعلق بالأسهم أو الملكية أو الدين، موضحاً أنه للمرة الأولى تستثمر الحكومة في الشركات الناشئة باستخدام صندوق رأس المال الجريء،وأنه في العام الماضي تم الاستثمار بنحو مليار ريال في الشركات الناشئة، من خلال التطابق ما بين رأس المال الجريء والتمويل الحكومي.

ولفت إلى أنه تم إطلاق برنامج خاص بعملية التمويل للشركات من خلال المؤسسات غير المالية.

وقال: هناك قفزة كبيرة على مدار السنوات الماضية، فيما يتعلق بالقوة الشرائية، والدخول إلى السوق، وكان هناك نمو من خلال مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بـ27%، وتوقع حدوث قفزة أخرى في هذا العام.

وتحدث عن منصة «مراس» والتي ترتبط بها نحو 200 مؤسسة حكومية، وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على ترخيص من الحكومة.

وصرح بأنهم تمكنوا من تحقيق 28% من المساهمة في الناتج المحلي، داعياً الشركات الكبرى لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار نائب رئيس أرامكو للتنقيب والإنتاج، محمد القحطاني إلى أن نسبة التوطين بلغت نحو 50% منها 75% نساء، مما يدعم المحتوى المحلي، الذي يتوقع أن يصل إلى 70% في العام المقبل.

وقال القحطاني، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر بعنوان «قيادة التميز من خلال التوطين»: إن اكتفاء ساهم بجزء كبير في عملية الشراء، موضحا أن العقود التي أسهم فيها وصلت حتى الآن إلى نحو 750 عقدا بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار.

وأكد أن البرنامج يعمل على بعض الأعمال الخاصة بالبيئة مثل مركز الملك سلمان للطاقة، والعمل على مجموعة من المواهب، مشيرا إلى وجود 16 مدرسة مهنية لرفع القدرات في المجال.