شكرا لقرائتكم خبر عن «سواتش» تقدم مجموعة جيمس بوند الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت «سواتش» العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات مجموعة حصرية من طرازات 007 المستوحاة من أفلام جيمس بوند، ويأتي إطلاق المجموعة التي سيتم إصدارها في نهاية فبراير، للاحتفال بإصدار فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين «لا وقت للموت No Time To Die». وقدّمت ملصقات الأفلام الأصلية لجيمس بوند مصدر إلهام لمجموعة كبسولات من ستة تصاميم محدودة الإصدار مخصصة لستة أفلام رئيسية أصلية من مجموعة بوند، وتمّ تصميم الساعة السابعة في المجموعة من قِبَل مصممة الأزياء Suttirat Anne Larlarb إلى جانب Swatch وسوف يرتديها Q في فيلمه الجديد.

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