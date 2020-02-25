شكرا لقرائتكم خبر عن هرفي تشارك في معرض «جلفود» الدولي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

شاركت شركة هرفي في المعرض الدولي «جلفود»، الذي أقيم في مدينة دبي بالفترة الواقعة بين 16 - 20 من شهر فبراير 2020، من خلال جناحين وبجميع قطاعاتها من مطاعم ومصنع المخبوزات ومصنع اللحوم، اللذين شهدا حضورا كبيرا من الزوار، حيث أعربوا عن اهتمامهم وإعجابهم بمنتجات الشركة.

ويعد معرض «جلفود» المحفل السنوي الأكبر في الشرق الأوسط، الذي يشكل صلة الوصل لكل المهتمين والمعنيين بمواكبة آخر ما توصلت إليه الشركات المتخصصة بالصناعات الغذائية.

كما حظي جناحا الشركة بزيارة معالي سفير المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات الشقيقة تركي الدخيل، واطلع على منتجاتها وأشاد بما تقوم به الشركة من جهود لتمثيل القطاع الغذائي السعودي داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، عقد فريق هرفي عدة اجتماعات مع ممثلي الكثير من الشركات ورجال الأعمال من زوار المعرض، التي أثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات منها منح توكيلات لافتتاح فروع لمطاعم هرفي بالعراق وفي جميع مدنه، كذلك لمملكة البحرين، وستكون هناك أخبار أخرى سارة في هذا السياق قريبا بخصوص منح توكيلات في عدد من الدول العربية وشرق آسيا. وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة الشركة الإستراتيجية والتوسعية، التي تقتضي مواكبة التطورات السريعة، والتي تطرأ على قطاع صناعة الأغذية والاستفادة منها بما يضمن ريادة شركة هرفي، كونها واحدة من كبرى شركات صناعة الأغذية المتكاملة في الشرق الأوسط.