شكرا لقرائتكم خبر عن دار لونجين للساعات السويسرية الشريك الرسمي وضابط الوقت لـ«كأس السعودية» لسباق الخيل والان نبدء بالتفاصيل

انضمت «لونجين» دار الساعات السويسرية الشهيرة إلى «كأس السعودية» كشريك رسمي وضابط رسمي لوقت السباقات والساعة الرسمية لهذا الحدث المميز. وسيقام الحدث في مضمار سباق الملك عبدالعزيز بالرياض يومي 28 و29 فبراير 2020.

تتميز دار لونجين، التي يقع مقرها في سانت-ايميه السويسرية بعلاقاتها القديمة والدائمة مع عالم سباقات الخيل الدولية. ستشارك الدار في هذه الفعالية كشريك رسمي وساعة رسمية وضابط رسمي لوقت السباق، الذي طال انتظاره وبلغت ذروته في كأس السعودية SAUDI CUP حيث تبلغ قيمة الجوائز المقدمة 20 مليون دولار أمريكي، مما يجعله أحد سباقات الخيل الأكثر قيمة في العالم. وقد صرّح ماتيو بومغارتنر، نائب الرئيس للتسويق في لونجين: «إننا فخورون جدا ببدء تعاون جديد مع كأس السعودية SAUDI CUP كشريك رسمي وضابط رسمي للوقت وساعة رسمية للحدث. هذه الشراكة تعزز شغفنا القديم والدائم بسباق الخيل، الذي يعود لأكثر من 140 عاما. كما نتطلع إلى أن نكون جزءا من الإصدار الأول لهذا الحدث الرياضي المشوق».

بدوره، علّق عادل المزروعي، المدير العام لنادي الفروسية بالرياض، قائلا: «إن التزام لونجين بسباقات الخيل الدولية معروف جيدا، ونحن فخورون جدا بانضمام مثل هذه الشركة المرموقة إلى كأس السعودية SAUDI CUP كشريك».

يُعقد اجتماع سباق كأس السعودية SAUDI CUP الافتتاحي لمدة يومين في مضمار سباق الملك عبدالعزيز بالرياض يوم الجمعة 28 فبراير لحضور بطولة الفرسان ليوم المملكة، والسبت 29 فبراير 2020 ليوم سباق كأس السعودية SAUDI CUP، وسيشمل 16 سباقا مع جوائز نقدية إجمالية تفوق الـ 30 مليون دولار أمريكي.