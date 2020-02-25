شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين «ساما» وهيئة السوق المالية عبر «تنفيذ» والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مع هيئة السوق المالية، أمس في الرياض، اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة؛ للاستفادة من خدمات برنامج «تنفيذ» الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج «تنفيذ» إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأشاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي، بمساهمة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز؛ لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة. يذكر أنه تم تأسيس برنامج «تنفيذ» على المنصة التقنية «وثيق» التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكامليا مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.