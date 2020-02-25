شكرا لقرائتكم خبر عن استيراد 715 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الحالي بكمية 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية «باستثناء كندا».

وقال محافظ المؤسسة م. أحمد الفارس: إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة من أبريل - يونيو 2020م بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.