شكرا لقرائتكم خبر عن استيراد 715 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل
وقال محافظ المؤسسة م. أحمد الفارس: إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة من أبريل - يونيو 2020م بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
كانت هذه تفاصيل خبر استيراد 715 ألف طن قمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.