شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أي مدى يجب أن ترتفع الديون الحكومية عالميا؟ والان نبدء بالتفاصيل

120 مليار دولار خصصتها اليابان لدعم النمو رغم أن الدين العام فيها أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد

«الدين العام الفرنسي المتنامي يدعو إلى القلق، لأنه يقلل من مساحة المناورة المالية في حالة حدوث تباطؤ في الاقتصاد».. رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بالاستدانة، مستفيدة من تكاليف الاقتراض المنخفضة القياسية الموجودة حاليا، وذلك بهدف خلق حالة من التوسع الاقتصادي الطويل الأجل، ورفع نسب الاستثمار لمواجهة التحديات المستقبلية.

وحذر الاقتصاديون منذ عقد من الزمان من أن دفع الدين العام إلى ما يزيد على 90 % من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يضر الاقتصاد. ولكن الآن بعض الخبراء ليسوا متأكدين من مدى صحة هذا الأمر.

وفي عالم من معدلات الفائدة المتدنية. يقول البعض، إن ارتفاع مستويات الدين العام أمر ممكن، بل ومرغوب فيه. إذا بقيت عوائد السندات السيادية دون معدلات النمو الاقتصادي، فيجب أن تكون الحكومات قادرة على الاقتراض دون العجز عن سداد الديون لاحقا، كما يجادل الاقتصاديون، بمن فيهم أوليفييه بلانشارد Olivier Blanchard، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي.

وعلى مدار السنوات الماضية، اغتنمت الحكومات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة فرص الاستدانة المختلفة، وتتجه تلك الحكومات الآن إلى الإصابة بعجز كبير في الميزانية، خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سيدفع ديونها الوطنية إلى ما يقرب من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي أو أعلى من ذلك بكثير.

وأعلنت اليابان مؤخرا عن حافز مالي بقيمة 120 مليار دولار لدعم النمو، على الرغم من أن الدين العام فيها يبلغ أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

ودخلت الولايات المتحدة بدورها في طفرة الاقتراض، مما دفع فجوة الميزانية الأمريكية السنوية إلى أكثر من 1 تريليون دولار، كما يتجاوز إجمالي الدين الحكومي 105 % من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن هذه الاستدانة المفرطة جذبت اهتمام بعض المنظمين والمسؤولين الدوليين، ممن حذروا من أن الديون العامة المرتفعة لا تزال تنطوي على مخاطر.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد Christine Lagarde لصحيفة فرنسية الشهر الماضي، بأن الدين العام الفرنسي المتنامي «يدعو إلى القلق؛ لأنه يقلل من مساحة المناورة المالية في حالة حدوث تباطؤ في الاقتصاد».

ووجهت المفوضية الأوروبية، التي تعتبر الذراع التنفيذية لكتلة الاتحاد الأوروبي، تحذيرا لثماني دول أعضاء في شهر نوفمبر الماضي من أنهم يخاطرون بخرق قواعد الكتلة التي تتطلب من البلدان التي لديها ديون تفوق 60 % من الناتج المحلي الإجمالي تخفيضها تدريجيا.

وتقليديا، كان الاقتصاديون يشعرون بالقلق من أن ارتفاع الدين العام من شأنه أن يسحب الأموال التي كانت ستستخدم لولا ذلك لعمل استثمار خاص بالدولة، مما يؤدي إلى خفض رأس مال الدولة والقدرة الإنتاجية لها مع رفع أسعار الفائدة.

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واليوم، تشير أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على مستوى العالم إلى وجود رأس مال وافر بالنسبة للطلب على القروض.

وتقول كارين دينان Karen Dynan، كبيرة الاقتصاديين السابقين في وزارة الخزانة الأمريكية: «أسعار الفائدة المنخفضة هذه تخبرنا بأن الأموال المتاحة للاستثمار الخاص ليست قليلة بشكل خاص، وبالتالي فإن التكاليف التي نربطها تقليديا بالديون الحكومية العالية ليست مرتفعة جدا كما كان يعتقد سابقا».

ويقول بعض الاقتصاديين، إن ارتفاع الدين العام يمكن أن تكون له مزايا، حيث يستطيع أن يلبي الطلب المتزايد بين المستثمرين على الأصول الآمنة، وقد يكون بديلا عن عدم وجود سلاح نقدي فعال في البنوك المركزية، التي خفضت بالفعل أسعار الفائدة لتكون قريبة من الصفر أو أقل. ويمكن أن يمول الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم والبحث والتطوير، ويساهم في تخفيف آثار تغير المناخ، مما قد يؤدي إلى زيادة النمو المحتمل.

ومع ذلك، يحذر بعض الاقتصاديين من أن أسعار الفائدة المنخفضة تعكس بطء النمو، مما يجعل من الصعب على البلدان الهروب من جبل الديون والفوائد المستحقة عليهم. أيضا، فالبلدان ذات الديون المرتفعة أقل قدرة على التصدي بقوة للصدمات الاقتصادية عن طريق زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب.

ويقول وليام جيل William Gale، زميل بمعهد بروكينجز في واشنطن العاصمة: «على مر التاريخ، إذا لم تكن الديون المرتفعة تمثل مشكلة، فإن الدول كانت لتزيد ديونها، لأن هذا هو أسهل شيء في العالم للسياسيين».

ووجدت دراسة لصندوق النقد الدولي، نشرت شهر يناير الماضي، أن الاقتصادات المتقدمة تواجه خطرا أكبر بكثير للدخول في أزمة، إذا تجاوز الدين السيادي المستحق للدائنين الأجانب 70 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة، فإن مستوى العتبة -يقصد مستوى البداية- هو 30 %، وفقا للتقرير، الذي درس أكثر من 400 حلقة أزمة في 188 دولة بين عامي 1980 و2016.

وبشكل حاسم، وجد الباحثون، أن عوائد السندات الحكومية غالبا ما تظل منخفضة لفترات طويلة، قبل أن ترتفع في بداية الأزمة. وهذا يوحي بأن الحكومات يجب ألا تعتمد بشكل كبير على تكاليف الاقتراض المنخفضة حاليا.

وكتب الباحثون: «يجب أن تكون الحكومات حذرة من ارتفاع الدين العام، حتى عندما تبدو تكاليف الاقتراض منخفضة».

وتلاحظ كارمن رينهارت Carmen Reinhart، وهي خبيرة اقتصادية بجامعة هارفارد، أن أكثر اقتصادين أوروبيين وصلا إلى أبطأ معدل نمو اقتصادي، على مدار العقد الماضي، وهما: إيطاليا واليونان، بدأت أزمتهما المالية بارتفاع كبير في نسبة الديون الحكومية.

وقالت، إنه العكس ظهر في أيرلندا، التي دخلت في أزمة اقتصادية وديونها الحكومية منخفضة، لذا كانت سريعة في الارتداد ومعالجة الأزمة.

وشاركت رينهارت خبير الاقتصاد في جامعة هارفارد كينيث روغوف Kenneth Rogoff في كتابة ورقة اقتصادية بحثية مؤثرة في عام 2010، وجدت أن البلدان التي لديها ديون عامة تتجاوز 90 % من الناتج المحلي الإجمالي، عادة ما يكون نموها الاقتصادي أبطأ.

وتوصلت الورقة البحثية، التي تم استخدامها لتبرير سياسات التقشف في أوروبا، بيانات من 44 دولة على مدار 200 عام تقريبا. ووجدت أن معدلات النمو المتوسطة كانت أقل بنسبة 1 % عن الاقتصادات المتقدمة ذات الدين العام، ووصلت إلى ما يقرب من 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت رينهارت وروغوف، أن ورقتهما لم تتنبأ بتأثير فوري بمجرد ارتفاع الدين الحكومي فوق نقطة تحول معينة. وقال روغوف: «إن زيادة الدين من 89 % إلى 90 % ليس حدثا مؤثرا ويشبه ارتفاع مستوى الكوليسترول من 199 إلى 200 مثلا، أو قيادة سيارتك بسرعة 56 ميلا في الساعة والحد الأقصى الأساسي لها 55 ميلا في الساعة، فالخطر لا يرتبط برقم حاد بعينه، ولم نذكر أي معلومة غير ذلك مطلقا».