شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: يدشن مجمع «المختبر الخليجي» لإنتاج الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مجمع مختبرات شركة المختبر الخليجي التي تم إنشاؤها على أحدث المواصفات ومعايير الجودة العالمية؛ لتواكب من خلالها مستجدات التقنية في عمليات الإنتاج الكهربائي وتوزيع الطاقة.

وقال سموه خلال زيارة للمقر الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن الهيئة تلعب دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة الخليجي وتنويع مصادر الطاقة وتطوير تقنياتها.

وأضاف سموه: إن الهيئة عززت العمل الخليجي المشترك بصفتها أحد أهم وأنجح ثمرات مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هيئة الربط ستصبح منصة لتجارة الطاقة مع مختلف دول العالم، وستدعم توجهات دول الخليج بتصدير الطاقة بمفهومها الواسع إلى العالم بعد أن كانت لعقود أهم مصدر للنفط.

وقال م. نواف آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي: إن وجود هيئة الربط في المملكة بالمنطقة الشرقية بجوار كبرى شركات الطاقة، يؤكد قيمة دور الهيئة ويعزز قدرتها في قراءة اتجاهات مستقبل الطاقة وتقدير الاحتياجات الفعلية للطاقة من واقع المؤشرات الاقتصادية التي يمكن الإفادة منها، مشيرا إلى أن الهيئة تستمر في نهجها الإستراتيجي لتوفير طاقة الحاضر والمستقبل لدول مجلس التعاون وتطوير جميع نظم الإنتاج والتوليد والتوزيع والتعامل الفوري مع أي احتياجات طارئة، خاصة أن الطاقة هي شريان الاقتصاد المستدام، ومحرك التنمية الشاملة، لذلك تتوسع برامجنا من أجل مواكبة تطورات الطاقة وابتكار أفضل التقنيات والأنظمة التي تساعدنا على ضمان أنشطتنا في هذا المجال.

وأكد رئيس الهيئة أن قراءة اتجاهات الطاقة، والمضي في تعزيز سوق الطاقة خيار مهم للغاية، وقال «إننا ننفتح على جميع التجارب العالمية في هذا الإطار، ونعمل بكل قدراتنا من أجل أن نظل في موقع متقدم في سوق الطاقة الدولية؛ لأن دول مجلس التعاون تعتبر المصدر الأبرز للطاقة في العالم، وإلى جانب ذلك فإننا نمضي قدما في خططنا للتوسع في أعمال الطاقة المتجددة، حتى نصبح أكثر مرونة في التعامل مع تحديات المستقبل، ولدينا العديد من المشاريع والبرامج التي يمكنها أن تسهم في توفير الطاقة على أكثر من خيار».

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وأضاف: إنه من واقع أن الهيئة تحقق منجزاتها في مجال الطاقة باطراد، فإن ذلك لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم دعم قادتنا وحرصهم على إنجاح برامجها ومشاريعها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المختبر الخليجي م. مهدي الدوسري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تمثل حافزا مهما لبذل أقصى الجهود لتطوير الأداء والانتقال إلى مرحلة جديدة من جودة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية، مثمنا تدشينه لمجمع المختبر الذي يعد علامة فارقة في مسيرة الهيئة ودورها المتنامي في توفير الطاقة الكهربائية.

وشهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عرضا مرئيا من الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي م. صالح العمري، استعرض فيه الجوانب الفنية والتشغيلية للشركة ودورها في تطوير أداء الهيئة. وأعقب ذلك عرض فيلم للشركة تناول مسيرتها في رفد أعمال الهيئة وتوظيف أحدث التقنيات في نشاطها.

وفي مركز التحكم تم تقديم شرح وافٍ لسموه عن طبيعة عمل مركز التحكم ومركز مراقبة الأصول، ودوره الحيوي في تنسيق عمليات الهيئة، والوقوف على أي تطورات في العمل على مدار شبكة الربط.